C1

J1

En direct : suivez le multiplex de la Ligue des champions !

Par Baptiste Brenot le Jeudi 18 Septembre à 12:47 1 minute

Parce que la Ligue des champions, c’est aussi le jeudi soir, on a le droit à deux affiches de gala : un alléchant De Bruynico, avec le déplacement du Napoli sur la pelouse de Manchester City, et la visite du Barça à St James’ Park pour affronter Newcastle. Mais aussi à un bouillant Eintracht Francfurt-Galatasaray, et à un duel des antipodes entre le Sporting Portugal et les nouveaux venus du Kairiat Almaty. Installez-vous, vous allez être servis !