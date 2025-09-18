S’abonner au mag
  • C1
  • J1

En direct : suivez le multiplex de la Ligue des champions !

Par Baptiste Brenot
1 minute

Parce que la Ligue des champions, c’est aussi le jeudi soir, on a le droit à deux affiches de gala : un alléchant De Bruynico, avec le déplacement du Napoli sur la pelouse de Manchester City, et la visite du Barça à St James’ Park pour affronter Newcastle. Mais aussi à un bouillant Eintracht Francfurt-Galatasaray, et à un duel des antipodes entre le Sporting Portugal et les nouveaux venus du Kairiat Almaty. Installez-vous, vous allez être servis !

En direct : suivez le multiplex de la Ligue des champions !

Eintracht Francfurt 0-0 Galatasaray

City 0-0 SSC Napoli

Newcastle 0-0 Barça

Sporting 0-0 Almaty

20h45 : Salut les europhiles ! Alors, il vous en reste sous le capot pour une troisième soirée Ligue des champions d’affilée ? En tout cas on vous le souhaite, parce qu’il nous reste du lourd au programme ! Top départ prévu dans quinze petites minutes !

Le jour où Faustino Asprilla a poutré le Barça avec Newcastle

Par Baptiste Brenot

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

40
Revivez la victoire du PSG contre l'Atalanta (4-0)
Revivez la victoire du PSG contre l'Atalanta (4-0)

Revivez la victoire du PSG contre l'Atalanta (4-0)

Revivez la victoire du PSG contre l'Atalanta (4-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!