En direct : suivez le multiplex de la Ligue des champions !
Parce que la Ligue des champions, c’est aussi le jeudi soir, on a le droit à deux affiches de gala : un alléchant De Bruynico, avec le déplacement du Napoli sur la pelouse de Manchester City, et la visite du Barça à St James’ Park pour affronter Newcastle. Mais aussi à un bouillant Eintracht Francfurt-Galatasaray, et à un duel des antipodes entre le Sporting Portugal et les nouveaux venus du Kairiat Almaty. Installez-vous, vous allez être servis !
Eintracht Francfurt 0-0 Galatasaray
City 0-0 SSC Napoli
Newcastle 0-0 Barça
Sporting 0-0 Almaty
20h45 : Salut les europhiles ! Alors, il vous en reste sous le capot pour une troisième soirée Ligue des champions d’affilée ? En tout cas on vous le souhaite, parce qu’il nous reste du lourd au programme ! Top départ prévu dans quinze petites minutes !Le jour où Faustino Asprilla a poutré le Barça avec Newcastle
Par Baptiste Brenot