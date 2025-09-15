Et si Pep Guardiola avait enfin trouvé sa nouvelle défense ?

Manchester City a écrasé Manchester United 3-0 ce dimanche, et Pep Guardiola semble enfin avoir trouvé la formule pour une défense solide. Khusanov, Gvardiol et Donnarumma se sont distingués, mais c’est surtout l’attitude retrouvée des Cityzens qui laisse entrevoir un tournant pour le coach espagnol.

Elle pourrait bien être la victoire référence de ce début de saison pour Pep Guardiola. Dans une impasse depuis plus d’une saison, le tacticien espagnol peinait à trouver ses « quatre fantastiques » et s’obstinait à privilégier l’apport offensif de sa défense, et surtout de ses latéraux, à la quête du clean sheet. Mais, comme l’a dit le père Mbappé : « Un latéral, je m’en fous qu’il centre bien. À chaque poste sa spécificité. » Peut-être que Pep l’a enfin compris grâce à ce derby de Manchester.

Le brainstorming porte ses fruits

Au-delà de Haaland, Foden ou Doku, un joueur s’est particulièrement fait remarquer côté skyblue : Abdukodir Khusanov. Défenseur central de formation, l’ex-Lensois a été aligné sur le flanc droit et a montré toute l’étendue de ses qualités défensives. Physiquement impressionnant, dominateur dans les duels et d’une rapidité redoutable, l’Ouzbek a mangé du Diable rouge. Loin d’être un latéral dans le profil, c’est sa qualité athlétique qui pourrait enfin offrir à Pep Guardiola une solution pérenne à ce poste orphelin depuis le déclin de Kyle Walker. Même si ses apports offensifs ne seront pas aussi percutants que ceux de Rico Lewis ou de Mateus Nunes, Khusanov peut devenir une pièce indispensable à la stabilité défensive de City et à la confiance de l’équipe.

Autre particularité de cette défense version 2025-2026 : la présence de Joško Gvardiol dans l’axe. Aligné systématiquement sur le côté gauche depuis son arrivée en Angleterre, le Croate retrouve son poste de prédilection et forme avec Rúben Dias une charnière agressive et physique. Le départ de Manuel Akanji, ainsi que les interrogations planant autour de Nathan Aké et John Stones, force le Catalan à opter pour ce choix qui semble le bon. Cette stabilité, physique et athlétique, est complétée par Nico O’Reily, jeune issu du centre de formation, qui prend de l’importance dans les plans de Guardiola. Milieu de terrain de formation, il sera l’option plus offensive de cette défense qu’aime l’Espagnol, sans dérégler le bloc défensif.

La pièce manquante Donnarumma

Pour l’instant, rien de vraiment inédit : Guardiola disposait déjà de ces joueurs la saison dernière. Mais la vraie surprise se situe dans les cages, avec la première titularisation de Gianluigi Donnarumma, aux dépens de James Trafford. Un choix là encore payant. Auteur d’une parade réflexe exceptionnelle sur une reprise croisée de Brian Mbeumo à la 61e minute, le champion d’Europe a pesé sur le résultat final. Une performance remarquée par le double buteur, Erling Haaland, qui au moment de recevoir son trophée d’homme du match, a déclaré qu’il pourrait « l’offrir à Gigio, c’est un gardien exceptionnel, il a été incroyable aujourd’hui ».

🚨🆕 Erling Haaland a été élu 𝑴𝑨𝑵 𝑶𝑭 𝑻𝑯𝑬 𝑴𝑨𝑻𝑪𝑯 : "Je pourrais l’offrir à Gigio, c’est un gardien exceptionnel, il a été incroyable aujourd’hui."💛 pic.twitter.com/TQDzWYA0mP — Blue Moon (@FRBlueMoon) September 14, 2025

Après un début de saison nauséabond, l’attaquant norvégien avait appelé ses coéquipiers « à réagir », ne voulant pas se réfugier derrière « l’excuse des nouveaux joueurs ». La sortie dominicale a pu rassurer tout le monde sur la détermination des Cityzens à se relancer. Leur esprit de corps au moment d’aller féliciter tous ensemble leur nouveau portier en est l’illustration, faisant écho aux propos de Guardiola avant la rencontre : « L’attitude d’un joueur influence directement celle de ses coéquipiers. La performance ne dépend pas uniquement de lui-même, mais aussi de l’énergie de l’équipe. » Parce que le foot n’est pas seulement une histoire de dispositifs et de feuilles de match, c’est aussi et surtout une question d’émulation. Et celle-ci peut trouver sa source dans la défense.

