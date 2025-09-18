S’abonner au mag
50 choses qui vont aussi vite qu’Achraf Hakimi et Nuno Mendes

Par Mathis Blineau-Choëmet
2 minutes

Rapides comme l’éclair et puissants comme la foudre, Achraf Hakimi et Nuno Mendes ont une nouvelle fois traumatisé leurs adversaires grâce à leur vitesse, mercredi soir face à l’Atalanta. Voici 50 choses qui peuvent concurrencer les latéraux parisiens dans ce domaine.

  • La publication du communiqué du PSG après les blessures de Dembélé et de Doué en équipe de France.
  • L’Île-de-France quand il faut sortir un talent pour garnir la bande de Deschamps.
  • L’ascension de Ligue 1 +.
  • Souleymane Diawara pour courir après Cristiano Ronaldo.
  • José Mourinho qui retrouve un poste après un énième limogeage.
  • Le passage des Premiers ministres à Matignon sous Macron.
  • La croissance de la dette française.
  • L’écriture d’un scénar par Luc Besson.
  • L’écriture d’un scénar par Quentin Dupieux.
  • La droite quand il faut sortir le mot « immigration » après un fait divers.
  • Le mandat des entraîneurs au FC Nantes sous Waldemar Kita.
  • Les espoirs de maintien en Ligue 1 du FC Metz.
  • Gout Gout.
  • Les services de Giovanni Mpetshi Perricard.
  • Ton père avec sa télécommande lors de la bascule France Télé.
  • Les traductions de Nelson Monfort.
  • Le taon à cheval, cet insecte qui donne une leçon au guépard avec une vitesse pouvant atteindre 145 km/heure.
  • Les coups de soleil attrapés par un Britannique au camping.
  • La fefe de Téji Savanier.
  • Ton envie de zapper lorsque le football passe à la télé aux Jeux olympiques.
  • Les cours de sport au collège.
  • Le petit-déjeuner quand t’es à la bourre.
  • La cuisson des coquillettes.
  • Ta mamie quand il faut sortir un porte-monnaie fripé pour t’offrir un cadeau.
  • Noël.
  • La soirée de ton anniversaire.
  • Ton pote au micro parce qu’il ne respecte pas les 16 mesures.
  • Le temps qui passe.
  • Un showcase d’un rappeur dans une boîte de la Côte d’Azur.
  • Nekfeu en 2012.
  • Le siège The Voice de Louis Bertignac.
  • L’annonce de la mort de Pascal Sevran sur Europe 1.
  • Bip Bip devant Vil Coyote.
  • Le sprinteur Fred Kerley qui va participer aux JO des dopés.
  • Tadej Pogačar dans le mont Ventoux.
  • Les vélos à Paris (merci Anne Hidalgo).
  • La nage d’Amélie Oudéa-Castéra dans la Seine.
  • Léon Marchand en 2024.
  • Camille Muffat en 2012 (RIP).
  • Le papillon surnommé moro-sphinx.
  • Les Égyptiens pour construire des pyramides.
  • Les réponses de ChatGPT quand tu lui parles de ta vie sentimentale.
  • Tes rapports sexuels.
  • Big Flo et Oli dans Planète Rap.
  • La remontée fantastique de Pascal Dupraz avec Toulouse en 2016.
  • La mandale de Payet contre la Roumanie à l’Euro.
  • Ton futur KO face à Cyril Gane.
  • La lumière, parce que faire 299,792 kilomètres par seconde, c’est quand même très fort.
  • Les lecteurs de sofoot.com pour nous reprendre après une coquille (ou une faute grossière).
  • La rédaction de cet article.
Les notes du PSG contre l’Atalanta

Par Mathis Blineau-Choëmet

