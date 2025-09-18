C1

J1

PSG-Atalanta (4-0)

50 choses qui vont aussi vite qu’Achraf Hakimi et Nuno Mendes

Par Mathis Blineau-Choëmet le Jeudi 18 Septembre à 12:30 2 minutes

Rapides comme l’éclair et puissants comme la foudre, Achraf Hakimi et Nuno Mendes ont une nouvelle fois traumatisé leurs adversaires grâce à leur vitesse, mercredi soir face à l’Atalanta. Voici 50 choses qui peuvent concurrencer les latéraux parisiens dans ce domaine.