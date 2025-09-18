- C1
50 choses qui vont aussi vite qu’Achraf Hakimi et Nuno Mendes
Rapides comme l’éclair et puissants comme la foudre, Achraf Hakimi et Nuno Mendes ont une nouvelle fois traumatisé leurs adversaires grâce à leur vitesse, mercredi soir face à l’Atalanta. Voici 50 choses qui peuvent concurrencer les latéraux parisiens dans ce domaine.
- La publication du communiqué du PSG après les blessures de Dembélé et de Doué en équipe de France.
- L’Île-de-France quand il faut sortir un talent pour garnir la bande de Deschamps.
- L’ascension de Ligue 1 +.
- Souleymane Diawara pour courir après Cristiano Ronaldo.
- José Mourinho qui retrouve un poste après un énième limogeage.
- Le passage des Premiers ministres à Matignon sous Macron.
- La croissance de la dette française.
- L’écriture d’un scénar par Luc Besson.
- L’écriture d’un scénar par Quentin Dupieux.
- La droite quand il faut sortir le mot « immigration » après un fait divers.
- Le mandat des entraîneurs au FC Nantes sous Waldemar Kita.
- Les espoirs de maintien en Ligue 1 du FC Metz.
- Gout Gout.
- Gout Gout.
- Les services de Giovanni Mpetshi Perricard.
- Ton père avec sa télécommande lors de la bascule France Télé.
- Les traductions de Nelson Monfort.
- Le taon à cheval, cet insecte qui donne une leçon au guépard avec une vitesse pouvant atteindre 145 km/heure.
- Les coups de soleil attrapés par un Britannique au camping.
- La fefe de Téji Savanier.
- La fefe de Téji Savanier.
- Ton envie de zapper lorsque le football passe à la télé aux Jeux olympiques.
- Les cours de sport au collège.
- Le petit-déjeuner quand t’es à la bourre.
- La cuisson des coquillettes.
- Ta mamie quand il faut sortir un porte-monnaie fripé pour t’offrir un cadeau.
- Noël.
- La soirée de ton anniversaire.
- Ton pote au micro parce qu’il ne respecte pas les 16 mesures.
- Le temps qui passe.
- Un showcase d’un rappeur dans une boîte de la Côte d’Azur.
- Nekfeu en 2012.
- Le siège The Voice de Louis Bertignac.
- L’annonce de la mort de Pascal Sevran sur Europe 1.
- Bip Bip devant Vil Coyote.
- Le sprinteur Fred Kerley qui va participer aux JO des dopés.
- Tadej Pogačar dans le mont Ventoux.
- Les vélos à Paris (merci Anne Hidalgo).
- La nage d’Amélie Oudéa-Castéra dans la Seine.
- La nage d'Amélie Oudéa-Castéra dans la Seine.
- Léon Marchand en 2024.
- Camille Muffat en 2012 (RIP).
- Le papillon surnommé moro-sphinx.
- Les Égyptiens pour construire des pyramides.
- Les réponses de ChatGPT quand tu lui parles de ta vie sentimentale.
- Tes rapports sexuels.
- Big Flo et Oli dans Planète Rap.
- La remontée fantastique de Pascal Dupraz avec Toulouse en 2016.
- La mandale de Payet contre la Roumanie à l’Euro.
- La mandale de Payet contre la Roumanie à l'Euro.
- Ton futur KO face à Cyril Gane.
- La lumière, parce que faire 299,792 kilomètres par seconde, c’est quand même très fort.
- Les lecteurs de sofoot.com pour nous reprendre après une coquille (ou une faute grossière).
- La rédaction de cet article.
Par Mathis Blineau-Choëmet