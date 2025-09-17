- C1
- J1
- PSG-Atalanta (4-0)
Les notes du PSG contre l’Atalanta
Pour leur premier match de préparation européen contre l’Atalanta, et sans leur attaque type, les Parisiens n’ont pas fait dans le détail. Et même Gonçalo Ramos a pu participer à la fête, c’est dire.
Paris Saint-Germain
Lucas Chevalier
C’est donc lui qui a gagné le concours de l’été « Vis les matchs du PSG comme si tu y étais ». La chance : il a même pu toucher un ballon avec ses mains à la 63e minute.
0 note(s)
Achraf Hakimi
Les adversaires l’ont désormais bien compris : il n’y a que l’intrusion d’un streaker qui peut couper efficacement ses courses.
0 note(s)
Marquinhos
Plus fort que ______ Maldini (insérez le prénom de votre choix).
0 note(s)
Willian Pacho
« Bloquons tout », en personne.
0 note(s)
Nuno Mendes
On sait pourquoi Luis Enrique a passé la première mi-temps en tribune : suivre de trop près les déboulés de Nuno Mendes dans son couloir, ça file des torticolis. Marten de Roon peut en témoigner.
0 note(s)
João Neves
Dembélé, Doué, et maintenant João Neves… Merci Deschamps, hein !
Remplacé par Gonçalo Ramos (58e), qui aurait mieux fait de rester milieu de terrain s’il voulait être titularisé par Luis Enrique.
0 note(s)
Vitinha
Si le trafic sera perturbé ce jeudi dans la capitale, en raison de la grève des transports publics portée par les syndicats, il était plus fluide que jamais ce mercredi soir avec Vintinha à la baguette.
0 note(s)
Fabián Ruiz
Propre, de la tête aux pieds. Attention tout de même au feu du rasoir, elle était bien rouge, cette nuque.
Remplacé par Warren Zaïre-Emery (55e), qui pour la première fois de sa vie ne peut plus jouer en Youth League.
0 note(s)
Khvicha Kvaratskhelia
Le seul truc incertain chez lui, c’était donc la qualité de son taper. Et encore.
Remplacé par Ibrahim Mbaye (75e), comme les supporters de l’Atalanta à cette heure-ci.
0 note(s)
Senny Mayulu
Catalogué comme une solution de secours, il s’avère tout à fait délicieux. Comme la polenta, spécialité bergamasque.
Relayé par Lee Kang-in Lee (54e), qui fait donc glisser Gonçalo Ramos à la 175e place dans la hiérarchie des attaquants de pointe du PSG.
0 note(s)
Bradley Barcola
Yunus Musah n’a pas fait exprès d’accrocher la cheville de Marquinhos, lui n’a pas fait exprès de tirer son péno. Fair play.
0 note(s)
Donner une note
-
⇞ou
⇟
Passer d'un joueur à l'autre.
-
←
→
↓
↑
Choisir une note.
-
Enter
Valider la note.
-
Echap
Fermer le clavier.
Par Mathieu Rollinger