Les notes du PSG contre l’Atalanta

Par Mathieu Rollinger

Pour leur premier match de préparation européen contre l’Atalanta, et sans leur attaque type, les Parisiens n’ont pas fait dans le détail. Et même Gonçalo Ramos a pu participer à la fête, c’est dire.

Paris Saint-Germain

Lucas Chevalier

C’est donc lui qui a gagné le concours de l’été « Vis les matchs du PSG comme si tu y étais ». La chance : il a même pu toucher un ballon avec ses mains à la 63e minute.

Note de la rédaction 6/10
Achraf Hakimi

Les adversaires l’ont désormais bien compris : il n’y a que l’intrusion d’un streaker qui peut couper efficacement ses courses.

Note de la rédaction 6.5/10
Marquinhos

Plus fort que ______ Maldini (insérez le prénom de votre choix).

Note de la rédaction 8/10
Willian Pacho

« Bloquons tout », en personne.

Note de la rédaction 7/10
Nuno Mendes

On sait pourquoi Luis Enrique a passé la première mi-temps en tribune : suivre de trop près les déboulés de Nuno Mendes dans son couloir, ça file des torticolis. Marten de Roon peut en témoigner.

Note de la rédaction 8/10
João Neves

Dembélé, Doué, et maintenant João Neves… Merci Deschamps, hein !

Remplacé par Gonçalo Ramos (58e), qui aurait mieux fait de rester milieu de terrain s’il voulait être titularisé par Luis Enrique.

Note de la rédaction 6.5/10
Vitinha

Si le trafic sera perturbé ce jeudi dans la capitale, en raison de la grève des transports publics portée par les syndicats, il était plus fluide que jamais ce mercredi soir avec Vintinha à la baguette.

Note de la rédaction 7/10
Fabián Ruiz

Propre, de la tête aux pieds. Attention tout de même au feu du rasoir, elle était bien rouge, cette nuque.

Remplacé par Warren Zaïre-Emery (55e), qui pour la première fois de sa vie ne peut plus jouer en Youth League.

Note de la rédaction 7.5/10
Khvicha Kvaratskhelia

Le seul truc incertain chez lui, c’était donc la qualité de son taper. Et encore.

Remplacé par Ibrahim Mbaye (75e), comme les supporters de l’Atalanta à cette heure-ci.

Note de la rédaction 7/10
Senny Mayulu

Catalogué comme une solution de secours, il s’avère tout à fait délicieux. Comme la polenta, spécialité bergamasque.

Relayé par Lee Kang-in Lee (54e), qui fait donc glisser Gonçalo Ramos à la 175e place dans la hiérarchie des attaquants de pointe du PSG.

Note de la rédaction 6.5/10
Bradley Barcola

Yunus Musah n’a pas fait exprès d’accrocher la cheville de Marquinhos, lui n’a pas fait exprès de tirer son péno. Fair play.

Note de la rédaction 5.5/10
