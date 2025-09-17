S’abonner au mag
Pour les hooligans, le match PSG-Atalanta a déjà commencé dans les rues de Paris

MR
Quelle idée de sortir à Châtelet un mardi soir…

Et d’autant plus quand on sait que la nuit dernière, des hooligans de l’Atalanta et du PSG ont échangé quelques marrons rue des Lombards, dans le premier arrondissement. Au moins, l’adresse était bien trouvée. Des affrontements violents qui n’ont certes causé aucun blessé, mais engendré des dégradations et des interpellations par la police.

Ainsi, 19 supporters bergamasques ont passé la nuit au poste, alors que leur équipe se déplace au Parc des Princes pour défier ce mercredi le Paris Saint-Germain. D’après Le Parisien, certains ultras italiens avaient le visage dissimulé et portaient des armes. Les Parisiens impliqués se revendiqueraient comme des fidèles du club de la capitale, mais seraient bannis des tribunes du Parc et n’appartiennent pas au Collectif Ultra Paris.

Ils vont trop loin, ces débats sur Donnarumma.

Un blessé de retour dans le groupe du PSG pour l’Atalanta

