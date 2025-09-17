S’abonner au mag
Le PSG avec Mayulu en pointe pour défier l’Atalanta

TB, au Parc des Princes
Pas de Dembélé, pas de problème ?

Privé d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué pour affronter l’Atalanta, Luis Enrique a décidé d’innover au moment de composer son attaque. De retour de blessure contre Lens, Senny Mayulu démarrera ainsi en pointe, dans le rôle du joueur mobile qui redescend construire, se projette, oriente et si possible termine les actions.

Pour le reste, le XI du PSG ressemble à du très classique, avec une charnière Marquinhos-Willian Pacho encadrée par le tandem Achraf Hakimi-Nuno Mendes, et un entrejeu on ne peut plus classique avec Vitinha, João Neves et Fabián Ruiz. Trois jours après être sorti pour un coup au mollet, Khvicha Kvaratskhelia est bien titulaire, tout comme Bradley Barcola et Lucas Chevalier, qui s’apprête à vivre sa première européenne avec le club de la capitale.

Le début d’un parcours de champions ?

TB, au Parc des Princes

