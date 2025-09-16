PSG-Atalanta : un forfait, une incertitude et un retour chez les Parisiens

Kvara en suspens, Beraldo out et Lee Kang- in.

À la veille de son entrée en lice en Ligue des champions face à l’Atalanta, le Paris Saint-Germain devrait pouvoir compter sur Lee Kang-in, qui semble remis de sa blessure à la cheville. Alors que le doute plane concernant Khvicha Kvaratskhelia, après sa blessure au mollet. Tous deux sortis sur blessure, ce dimanche, lors de la victoire face au RC Lens (2-0), les deux joueurs ne figurent plus à l’infirmerie selon le communiqué médical publié par le Paris Saint-Germain, ce mardi. Néanmoins, seul le Sud-Coréen a pu participer à l’entraînement collectif, tandis que le Géorgien a effectué du travail en salle.

« Kang-in est disponible c’est sûr, a clarifié Luis Enrique en conférence de presse. Et pour Kvara, il faut attendre de voir ses sensations après l’entraînement, demain ce sera le moment de décider là-dessus. ».

Pas de miracles en vue

En revanche, Lucas Beraldo, lui aussi sorti pour cause d’une entorse à la cheville gauche, est forfait pour la rencontre de ce mercredi et poursuit son travail en salle. L’infirmerie parisienne compte désormais trois joueurs, après les blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué lors de la dernière trêve internationale. La principale interrogation reste la présence ou non de Kvaratskhelia.

