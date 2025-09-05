Joueurs et entraîneur blessés : jour noir pour le Paris Saint-Germain

Un France-Ukraine qui laisse des traces.

Lors de la victoire des Bleus dans ce match comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont dû s’arracher les cheveux. Car en l’espace de quelques minutes, Désiré Doué et Ousmane Dembélé se sont blessés : le premier a pris un coup au mollet et a laissé sa place à la mi-temps au second, qui a ressenti une gêne aux ischio-jambiers.

🇺🇦Ukraine 0 - 1 France 🇫🇷 Mauvaise nouvelle pour les Bleus et le PSG... Ousmane Dembélé sort sur blessure.

Un peu plus tôt, le club de la capitale avait également communiqué sur une chute à vélo de Luis Enrique lui occasionnant une fracture de la clavicule et imposant à l’entraîneur une opération. La journée n’a donc pas été de tout repos, pour les employés du PSG…

Il n’y a plus qu’à espérer qu’Illya Zabarnyi ne contracte pas une grippe, le défenseur s’étant fait enrhumer par Kylian Mbappé.

