Le Barça relève la tête contre Alavés et repasse en tête

FC Barcelone 3-1 Alavés

Buts : Yamal (8e) et Olmo (26e et 90e+3) pour les Blaugrana // Ibañez (1re) pour les Babazorros

Cueillis à froid, mais finalement réchauffés.

Surpris par une ouverture du score très précoce, le Barça a renversé les choses pour venir à bout d’Alavés et repasser provisoirement devant le Real Madrid en tête de la Liga (2-1). Les Culés ont d’abord été à la peine défensivement sur un corner finalement converti par Pablo Ibañez, plus prompt que toute la défense pour pousser le cuir au fond (0-1, 1re).

🔥 Lamine Yamal et Raphinha relancent le Barça ! 🤩 Le Brésilien offre un caviar au joyau catalan qui égalise ! pic.twitter.com/ppJNy3yewU — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 29, 2025

Mais contrairement à sa défaite cette semaine sur la pelouse de Chelsea, le Barça ne se désunit pas dans son Camp Nou tout neuf. Mieux : sur un centre de Raphinha, c’est Lamine Yamal qui égalise rapidement en force (1-1, 8e). Puis Dani Olmo met les siens devant, seul au cœur de la surface sur un nouveau service de l’ailier brésilien (2-1, 26e). Un poteau de Yamal juste avant la pause et un second acte bien plus terne plus tard, c’est le même Olmo qui clôt les débats (3-1, 90e+3). Les Catalans sont de nouveau premiers, en attendant le déplacement du Real Madrid à Gérone, ce dimanche.

La bagarre continue.

