S’abonner au mag
  • Liga
  • J14
  • FC Barcelone-Alavés (3-1)

Le Barça relève la tête contre Alavés et repasse en tête

TB
Le Barça relève la tête contre Alavés et repasse en tête

  FC Barcelone 3-1 Alavés

Buts : Yamal (8e) et Olmo (26e et 90e+3) pour les Blaugrana // Ibañez (1re) pour les Babazorros

Cueillis à froid, mais finalement réchauffés.

Surpris par une ouverture du score très précoce, le Barça a renversé les choses pour venir à bout d’Alavés et repasser provisoirement devant le Real Madrid en tête de la Liga (2-1). Les Culés ont d’abord été à la peine défensivement sur un corner finalement converti par Pablo Ibañez, plus prompt que toute la défense pour pousser le cuir au fond (0-1, 1re).

Mais contrairement à sa défaite cette semaine sur la pelouse de Chelsea, le Barça ne se désunit pas dans son Camp Nou tout neuf. Mieux : sur un centre de Raphinha, c’est Lamine Yamal qui égalise rapidement en force (1-1, 8e). Puis Dani Olmo met les siens devant, seul au cœur de la surface sur un nouveau service de l’ailier brésilien (2-1, 26e). Un poteau de Yamal juste avant la pause et un second acte bien plus terne plus tard, c’est le même Olmo qui clôt les débats (3-1, 90e+3). Les Catalans sont de nouveau premiers, en attendant le déplacement du Real Madrid à Gérone, ce dimanche.

La bagarre continue.

Barcelone vient à bout d’Alavés grâce à Robert Lewandowski

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Monaco-PSG (1-0)
Revivez Monaco-PSG (1-0)

Revivez Monaco-PSG (1-0)

Revivez Monaco-PSG (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!