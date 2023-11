Le Barça s'en sort grâce à Lewandowski contre Alavés

Buts: Lewandowski (53e, 78e SP) pour le Barça // Samu (1re) pour les Babazorros.

Appelez le Samu !

En galère cette saison, Robert Lewandowski a retrouvé de sa superbe pour permettre au Barça de s’extirper du piège tendu par Alavés (2-1). Dans un premier temps, c’est pourtant un stade olympique de Montjuic médusé qui a assisté à l’ouverture du score en 18 secondes chrono de Samuel Omorodion, parfaitement servi par Javi López (1re, 0-1). Loin d’être souverain, le Barça a mis du temps avant de se créer ses premières occasions de but, mais Robert Lewandowski et João Félix ont buté sur Antonio Sivera. De l’autre côté de la pelouse, Samu s’est montré diabolique devant Jules Koundé. L’international tricolore a eu un mal fou à stopper son vis-à-vis, mais l’attaquant prêté par l’Atlético de Madrid a manqué le cadre par deux fois pour doubler la mise.

18 – Barcelona have conceded the two fastest goals in LaLiga 2023/24: Bryan Zaragoza for Granada (17 seconds) and today Samu Omorodion for Alavés (18 seconds), which is the fastest goal conceded by the Blaugranas in a home league match in the 21st century. Surprise. pic.twitter.com/3KsDZyHXq8

