Laurent Nicollin va serrer la ceinture de la section féminine du MHSC

C’est confirmé, nous ne sommes pas le 8 mars.

Bien que tombeur de l’AS Saint-Étienne mercredi dernier lors de l’avant-dernier match de la saison régulière (4-0), le MHSC n’a plus la possibilité d’atteindre les play-off de D1 Arkema. L’objectif de qualification européenne fixé par Laurent Nicollin est donc raté. Une déception qui pousse le président du club à prendre une sanction plutôt sévère en vue de l’exercice 2024-2025. « Il y a aura une baisse drastique du budget l’année prochaine », a affirmé le dirigeant montpelliérain dans les colonnes de Midi Libre ce lundi.

Quelques jours après les révélations concernant une éventuelle prime offerte aux joueurs de la section masculine en cas de victoire contre le FC Nantes, les mots de Laurent Nicollin étonnent et posent la question d’une équité entre joueurs et joueuses toujours plus difficile à mettre en place. Visiblement agacé par la situation de son équipe féminine, le président Nicollin souhaite désormais recentrer ses investissements autour de la formation. « On va se concentrer sur la structuration du centre de formation, avec le travail de Jean-Louis Saez, déjà assez énorme. Structurons, récupérons les meilleures jeunes possible et puis, à elles d’intégrer l’équipe première, et on verra pour ressortir une Marion Torrent, une Sakina Karchaoui, une Sandie Toletti. »

Un président qui ne mâche pas ses mots, ça a du bon, mais aussi du mauvais.