Match fou entre Guingamp et Paris, Lille croit encore au maintien, Bordeaux relégué sans jouer

Pluie de buts sur la D1 Arkema !

À l’occasion de la 20e journée de championnat, trois rencontres se déroulaient ce samedi après-midi sur les pelouses hexagonales. Et il y a eu du spectacle ! En Bretagne d’abord, où Paris et Guingamp se sont séparés sur un match nul animé (3-3). Si les deux équipes se sont d’abord répondu sur penalty, et que Nina Richard a ensuite remis les deux équipes à 2-2, après un but de Marie-Antoinette Katoto, tout s’est joué en trois minutes en fin de match. Sur un coup franc qu’elle a dévié de la tête, Maiwen Renard a bien cru donner la victoire aux siennes, mais Sandy Baltimore lui a répondu d’une belle volée trois minutes plus tard pour arracher un nul qui fait surtout les affaires de Guingamp avec un point précieux en vue du maintien.

Match completement fou ! Le PSG égalise ! 3-3 Une reprise de volée de Sandy Baltimore#D1 Arkema pic.twitter.com/hkxbJugG7j — D1 Arkema (@D1Arkema) April 13, 2024

Si Le Havre est allé s’imposer sur la pelouse de Dijon (1-2), avec des buts de Chancelle Effa Effa et de Zoe Stievenart, les deux équipes sont officiellement maintenues, ne pouvant plus être rattrapées par Lille, premier relégable et à 7 points derrière, alors qu’il ne reste que deux journées. Lille justement, qui s’est imposé en toute fin de match face à un Montpellier réduit à 9, après les expulsions de Marion Torrent (d’abord buteuse) et d’Oceane Deslandes, alors que Marjorie Castro Boilesen et Julie Pian, après cinq minutes de temps additionnel, ont offert la victoire au LOSC. Avec 12 points, les Nordistes comptent 4 points de retard sur Guingamp, premier non relégables avec 16 unités, avec encore deux matchs à disputer.

Cela signifie toutefois que même avec un moins, Bordeaux ne peut plus se maintenir, au prix d’une différence de buts négative contre Guingamp.

D1 Arkema : Lyon domine Le Havre avec un but fantôme