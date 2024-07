Le PSG accueille la meilleure gardienne du monde

Ça bouge dans les cages parisiennes, mais cette fois Donnarumma n’a pas à s’en faire.

Mary Earps, gardienne de 31 ans, s’est engagée pour deux saisons avec le PSG ce lundi. Après cinq saisons passées à Manchester United, c’est un nouveau challenge pour l’internationale anglaise, et une aubaine pour le PSG qui recrute la meilleure gardienne du monde en 2022 et en 2023. Le Paris Saint Germain a devancé plusieurs mastodontes dans ce dossier comme le FC Barcelone et Arsenal et pose la première pierre de ce qui pourrait être un été très chargé, avec la future nomination de Fabrice Abriel sur le banc parisien, et l’arrivée probable de Griedge Mbock en provenance de Lyon.

Lors de sa première prise de parole, Earps affiche ses ambitions : « Je suis très honorée de devenir parisienne et j’ai hâte de jouer avec mes nouvelles coéquipières. Ensemble nous allons tout donner pour aider le club à briller et rendre fiers nos fans. J’ai l’intention de contribuer à nos futurs succès pour que le Paris Saint-Germain continue d’être parmi les meilleurs clubs européens. »

Finalement les filles gagneront peut-être la Ligue des champions avant les hommes.

Le PSG féminin va connaître un moment d’histoire