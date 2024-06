Safonov met un énorme coup de pression à Donnarumma

Le PSG aime se créer des problèmes tout seul.

À peine recruté par le club rouge et bleu, le portier russe Matvey Safonov a profité d’un entretien avec son compatriote et journaliste Nobel Arustamyan pour mettre un coup de pression implicite à son nouveau concurrent, Gianluigi Donnarumma. Malgré la présence du gardien de classe mondiale (quoique certains en disent), les dirigeants parisiens ont jugé utile de recruter un second portier mais surtout de supprimer la hiérarchie à ce poste. Une information confirmée par le Russe de 25 ans.

« Luis Campos (le conseiller sportif du PSG) ne m’a jamais dit que j’étais numéro 2. Je ne me vois pas comme un numéro 2. Je ne veux pas être un joueur remplaçant. S’ils font de moi un n°2, les choses ne vont pas être faciles pour le numéro 1. Je vais me mesurer à lui en permanence. Je n’ai jamais perdu de compétition. J’ai toujours été un gardien de but n°1. Pourquoi un gardien russe ne peut-il pas devenir l’un des meilleurs ? C’est un préjugé. Ils n’ont peut-être pas l’intention de faire de moi un gardien de but numéro 1 tout de suite, mais j’y crois. »

Bonne chance à lui pour déloger le gardien de la Squadra Azzurra.

