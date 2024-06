PSG : Donnarumma chahuté dans la hiérarchie des gardiens ?

Le PSG et l’absence de hiérarchie dans ses gardiens, une histoire d’amour sans fin.

Selon les informations de L’Équipe, Gianluigi Donnarumma n’est pas assuré d’être le numéro 1 au poste de gardien en début de saison prochaine. Le portier italien en aurait été informé par son entraîneur Luis Enrique et la direction sportive du club. La saison passé, Gigio Donnarumma a joué 42 matchs toutes compétitions confondues. Après le départ de Keylor Navas, avec qui il avait été très clairement en concurrence à son arrivée, celui d’Alexandre Letellier et le retour compliqué de Sergio Rico après son lourd accident de cheval, le PSG s’apprête à recruter le Russe Matvey Safonov, en provenance du FC Krasnodar pour environ 20 millions d’euros. Le média sportif français affirme par ailleurs que Luis Enrique compte sur son compatriote Arnau Tenas, arrivé l’été dernier, qui a joué six matchs sous les couleurs parisiennes, et ce, malgré les rumeurs d’envie de départ de l’Espagnol de 22 ans.

