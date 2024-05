Au tour de Keylor Navas de faire ses adieux au PSG

L’adieu discret d’une légende du poste.

À l’instar de Kylian Mbappé, Keylor Navas ne prolongera pas l’aventure parisienne, comme il l’a annoncé lui-même sur Instagram. On ne sait pas encore de quoi le futur du portier sera fait. Avec cinq petits matchs disputés toutes compétitions confondues cette saison, Navas n’était plus dans les plans du PSG et son départ va définitivement acter la place de numéro 2 d’Arnau Tenas dans la hiérarchie.

Post Instagram Voir sur instagram.com

« Chaque seconde passée au Parc des Princes a été merveilleuse, a écrit l’ancien Madrilène. Dieu merci, j’ai toujours ressenti leur affection et leurs encouragements. Ce fut un honneur de défendre cet écusson dans ce stade incroyable. Il me reste encore des objectifs à atteindre, mais je ne voulais pas manquer l’occasion de dire au revoir à ce qui fut ma maison. » Des adieux qu’il pourra peut-être faire ce soir au Parc des Princes, face à Toulouse (21 heures), alors que Paris n’a plus rien à jouer en championnat cette saison, le titre étant déjà en poche.

Avant un retour dans son pays au Deportivo Saprissa, pour boucler la boucle ?