Keylor Navas annonce sa retraite internationale avec le Costa Rica

Un monument du football d’Amérique centrale s’en va.

« Ce chapitre de ma vie arrive à son terme, c’est un sentiment difficile à assimiler. » Par une publication sur son compte Instagram, Keylor Navas (37 ans) a annoncé jeudi soir qu’il mettait un terme à sa carrière internationale. Commençant son mandat avec le Costa Rica le 11 octobre 2008 et une première sélection contre le Suriname (victoire 4-1), le désormais néo-retraité a porté le maillot des Ticos à 114 reprises et était notamment de la partie lors de l’épopée pendant la Coupe du monde 2014, où il avait atteint les quarts de finale. « Ensemble, nous avons écrit l’histoire en affrontant les meilleurs joueurs du monde, portant le nom du Costa Rica à des sommets », indique-t-il dans son message.

Triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid (2016, 2017 et 2018), Keylor Navas est devenu une doublure de Gianluigi Donnarumma au PSG. Il a annoncé son départ du club à la fin de son contrat en juin, et se retrouve donc sans club… et sans sélection. Après l’annonce de sa retraite, la fédération costaricienne a réagi en lui rendant hommage : « Au nom de tout le Costa Rica, nous te remercions pour ces seize années au cours desquelles tu as incarné le pays avec classe. »

Gracias Keylor, y hasta luego.