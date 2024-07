Enzo Maresca pense que le retour d’Enzo Fernández à Chelsea ne posera aucun problème

Aucun problème, vraiment ?

En pleine tournée américaine pour préparer leur prochaine saison, les Blues de Chelsea vont bientôt être rejoints par Enzo Fernández, de retour après son titre en Copa América avec l’Argentine. Et son arrivée dans l’équipe risque de faire grincer quelques temps, vu que le milieu de terrain a créé la polémique en se filmant en train d’entonner avec ses coéquipiers un chant raciste pendant les célébrations du titre argentin. Interrogé sur le sujet, Enzo Maresca, le nouvel entraîneur de Chelsea, pense que ce retour ne posera « aucun problème ». « Il est très facile pour le joueur de s’excuser par le biais d’une déclaration. Le club a fait de même, je ne pense donc pas qu’il y ait quelque chose à ajouter à la situation. Elle est déjà claire et nette. » Le technicien italien a ainsi fait référence au message d’excuse publié par le joueur, ainsi qu’à la procédure disciplinaire engagée par le club londonien, qui a souhaité régler le problème en interne, même si la FIFA a aussi ouvert une enquête de son côté.

Enzo Maresca does not think there will be "any problems at all" when Enzo Fernandez joins up with the Chelsea squad for their US pre-season tour.#BBCFootball pic.twitter.com/k6inOYIbIi

— Match of the Day (@BBCMOTD) July 24, 2024