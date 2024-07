Chelsea ouvre une procédure disciplinaire contre Enzo Fernández

Une colère Blues.

Alors que la vidéo d’Enzo Fernández entonnant des chants racistes avec la sélection argentine a enflammé les réseaux sociaux en ce début de semaine, Chelsea, le club du milieu, a annoncé dans un communiqué ouvrir une procédure disciplinaire contre son joueur. « Nous sommes fiers d’être un club diversifié et inclusif où les personnes de toutes les cultures, communautés et identités se sentent les bienvenues. Nous reconnaissons et apprécions les excuses publiques de notre joueur et nous en profiterons pour éduquer et sensibiliser » a commenté Chelsea, faisant référence au message d’excuses publié par Fernández, avant d’annoncer avoir ouvert une procédure disciplinaire interne.

Chelsea FC has published the following statement… — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 17, 2024

Cette vidéo, filmée lors des célébrations des Argentins suite à leur titre en Copa América, a indigné plusieurs joueurs français, notamment ceux qui jouent chez le 6e de Premier League (saison 2023/2024), comme Wesley Fofana. La FFF a d’ores et déjà annoncé porter plainte suite à ces chants, en plus d’avoir saisi la FIFA, qui a de son côté ouvert une enquête.

S’en prendre aux Bleus quand on est Blues, ça paraît fou.

Wesley Fofana fustige le chant raciste repris par son coéquipier Enzo Fernandez