Romelu Lukaku rétablit la vérité sur son passage à Chelsea

Romelu règle ses comptes.

Dans une interview donnée au Corriere dello Sport, Romelu Lukaku est revenu sur son profil de jeu et comment ses échecs en Angleterre l’ont construit. Le Belge avait visiblement besoin de rétablir certaines vérités sur son passage à Chelsea : « Je n’étais pas seul à Chelsea, Aubameyang et Ziyech étaient également hors du projet. Ils nous ont fait nous changer dans le vestiaire des jeunes. C’est du business, le club vous dit qu’il ne veut plus de vous et souvent aussi où vous finirez. Mais si c’est vous qui voulez partir, vous ne pouvez pas le faire. Les entreprises ont des relations avec la presse et elles vous causent des ennuis, elles vous font passer pour une personne que vous n’êtes pas. »

Big Rom avait été vivement critiqué pour ses problèmes de poids en Grande-Bretagne, chose qu’il n’a pas vraiment digérée : « En Angleterre, ils se sont fait de fausses idées. Pour eux, j’étais paresseux, mais je n’ai jamais réagi aux attaques. Je suis quelqu’un qui fait son travail et qui rentre chez lui. En Italie, le jugement a été inversé, ici je suis un travailleur. Aujourd’hui, je suis meilleur que lorsque j’étais à l’Inter. Là-bas, je pesais 101 kilos, ici 99. »

Une course au titre à quatre

Une belle revanche pour l’un des cadres du Napoli d’Antonio Conte. Gli Azzurri sont deuxièmes du championnat et espèrent bien passer devant leurs rivaux intéristes. Romelu Lukaku parle d’une course à quatre pour le titre : « Le Scudetto ? Nous le jouons avec eux, l’Atalanta et la Juve, qui est revenue à six points de l’Inter Milan. »

Lukaku esclusivo: “Conte ti cambia” 🗣️Lautaro? Mai più sentito. Merita il successo che ha 🐂 Roma da urlo. Showmurodov 🟡🔴 Festa Lazio, fa il colpo in 9 ⚪️🔵 Fiorentina: tutto al Franchi 🏟️ La prima pagina di venerdì 7 marzo 🗞️#CorrieredelloSport pic.twitter.com/7wIqz3UaBg — Corriere dello Sport (@CorSport) March 7, 2025

Romelu et approuvé.

