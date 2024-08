Gros dégraissage en vue à Chelsea ?

Deux joueurs achetés, un offert !

Gros dégraissage en vue du côté de Chelsea. Selon le média anglais Talksport, Enzo Maresca, l’actuel coach des Blues, serait prêt à se séparer de 14 joueurs d’ici le 30 août, date de la fin du mercato, pour alléger son groupe déjà bien étoffé. Romelu Lukaku (déjà pisté par Naples), Raheem Sterling ou encore Kepa Arrizabalaga sont concernés par cette vente flash.

Le coach italien compte actuellement plus de 42 joueurs au sein de son effectif, et ne peut évidement pas travailler dans de bonnes dispositions : « Aucun manager au monde ne peut diriger un entraînement avec 42 joueurs. Je travaille seulement avec 21, 22 ou 23 joueurs. Les autres s’entrainent séparément. On espère trouver une solution pour chaque joueur. » Avec dix arrivés cet été, Chelsea est l’une des équipes les plus dépensières de ce mercato. Après celle de Joao Félix, déjà décisif pour son premier match face aux Wolves dimanche, Victor Osimhen pourrait lui aussi poser ses valises dans la capitale anglaise.

Il y a peut être une bonne affaire à choper pour Montpellier ?

