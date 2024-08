Chelsea accélère, Newcastle freine

Wolverhampton 2-6 Chelsea

Buts : Cunha (27e) et Larsen (45e+5) pour Wolverhampton // Jackson (2e), Palmer (45e), Madueke (49e, 58e et 63e) et Felix (80e) pour Chelsea

Et soudain, Noni Madueke surgit. Sur la pelouse de Wolverhampton, Chelsea s’est imposé grâce à son ailer droit qui s’est offert un triplé après la mi-temps. Auparavant, les Wolves avaient tenu tête aux Blues malgré des buts de Nicolas Jackson dès la deuxième minute suite à un corner mal renvoyé et de Cole Palmer (qui a également donné trois passes décisives) peu avant la pause contre le cours du jeu d’un lob inspiré : Matheus Cunha (qui a touché la barre transversale, et qui a vu une de ses réalisations être refusée) a égalisé une première fois à la demi-heure de jeu, puis Jørgen Larsen l’a imité dans le temps additionnel de la première période au bout d’un coup franc dangereux. Pas suffisant pour éviter la première victoire des Londoniens, donc, qui ont enfoncé le clou par Joao Felix et qui ont désormais digéré leur défaite inaugurale devant Manchester City. Merci Noni !

TRIPLÉ DE MADUEKE ⚽️⚽️⚽️ Cole Palmer s'offre également un triplé avec sa troisième passe décisive du match 🎯#WOLCHE | #PremierLeague pic.twitter.com/iF28BhkEdP — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 25, 2024

Bournemouth 1-1 Newcastle

Buts : Tavernier (37e) pour Bournemouth // Gordon (76e) pour Newcastle

Vraiment pas passés loin de la mauvaise surprise, les Magpies. Pour le compte de la deuxième journée de Premier League et après son succès initial face à Southampton, Newcastle se déplaçait sur le terrain de Bournemouth où il a bien failli passer à la trappe : au cœur du premier acte, Marcus Tavernier a en effet ouvert le score de près en profitant d’une perte de balle adverse plutôt idiote malgré une possession de balle largement en défaveur des Cherries. Mais dans le dernier quart d’heure, les visiteurs ont su recoller : en renard des surfaces, Anthony Gordon a remis les deux équipes au même niveau et a permis à son camp de repartir avec le point du match nul. À noter que Justin Kluivert était titulaire, au même titre que Bruno Guimaraes. Christopher Nkunku, remplaçant avec Chelsea, peut être jaloux.

"It's been coming." 👀 Anthony Gordon finds the equaliser for Newcastle 🔥 pic.twitter.com/M8mLwj7L43 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 25, 2024

