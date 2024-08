Manchester City assure sans trembler à Chelsea

Chelsea 0-2 Manchester City

Buts : Haaland (18e) et Kovačić (85e) pour les Cityzens

Après le succès de Manchester United vendredi puis ceux d’Arsenal et Liverpool samedi, c’était au tour de Manchester City de rentrer dans l’arène et repartir pour 38 tours en Premier League. Un premier round qui avait tout du piège face à Chelsea, ses 52 joueurs sous contrat et son nouveau coach : Enzo Maresca. L’ancien adjoint de Pep Guardiola chez les Skyblues avait des idées pour jouer un mauvais tour au quadruple champion d’Angleterre en titre, privé de sa plaque tournante Rodri, mais il a finalement subi la loi du plus fort (0-2), et le plus fort a un nom de code : Erling Haaland.

Le cyborg déjà en marche

Dix-huit minutes, c’est le temps qu’il aura fallu à la machine norvégienne pour lancer sa saison. Fantomatique il y a une semaine contre Manchester United lors du Community Shield, Haaland profite d’une déviation de Bernardo Silva sur une transmission de Jérémy Doku pour hériter du cuir dans la surface. Il fait ensuite parler sa puissance pour résister à Colwill et Cucurella avant de tromper Sanchez d’un ballon parfaitement piqué (0-1, 18e). Le 91e pion du cyborg pour son 100e match sous le maillot des Cityzens, déjà. Dans la foulée, Kévin De Bruyne se montre mais manque de peu le cadre (22e). City perd toutefois le fil de la rencontre et se retrouver sous la menace des Blues qui pensent égaliser grâce à l’opportunisme de Nicolas Jackson suite à une grosse faute de main d’Ederson, mais l’attaquant de Chelsea est justement signalé pour une position de hors-jeu (44e).

ERLING HAALAND MARQUE APRÈS 17 MINUTES DE JEU ! 💥 C’est le 91ème but en 100 matches avec Manchester City pour le Norvégien 😱#CHEMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/XAHpNXBjOb — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 18, 2024

Chelsea, des réglages à trouver

Le problème avec les Blues, c’est qu’ils sont capables du meilleur comme du pire, même sur un gap de quelques minutes. Tout proches d’être breakés par Haaland, frustré par Sanchez après une nouvelle erreur des pensionnaires de Stamford Bridge (52e), ces derniers forcent ensuite Ederson à réaliser une belle parade après une superbe action collective conclue par une reprise de Jackson (61e). Las, et trop juste aussi bien physiquement – à l’image de la sortie de Cucurella, crampé – que techniquement et tactiquement, les joueurs de Maresca craquent en fin de rencontre sur une percée de Mateo Kovačić, qui profite d’un main un peu faible de Sanchez sur une frappe des vingt mètres pour crucifier son ancien club (0-2, 85e). Sans être flamboyant, comme souvent en début de saison, Manchester City fait néanmoins le job alors que Maresca, malgré quelques phases de jeu intéressantes, a encore du pain sur la planche pour faire remonter Chelsea. La bonne nouvelle, c’est qu’il a – normalement – 37 journées devant lui.

Chelsea (4-2-3-1) : Sanchez – Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella (Veiga, 80e) – Caicedo, Lavia (Dewsbury-Hall, 67e) – Palmer, Fernández, Nkunku (Neto, 58e) – Jackson (Guiu, 67e). Entraîneur : Enzo Maresca.

Man City (3-2-4-1) : Ederson – Akanji, Dias, Gvardiol – Lewis, Kovačić – Doku, Silva, De Bruyne, Savinho (Foden, 46e) – Haaland. Entraîneur : Pep Guardiola.

L’OL lance le vrai départ de la saga Sage