Arsenal fait le job contre Wolverhampton, Brighton prend la tête

Les Canonniers font parler la poudre.

Arsenal a imité Manchester United et Liverpool en lançant sa saison par une victoire. Wolverhampton en a fait les frais (2-0), puni par Kai Havertz (25e) et Bukayo Saka, qui a fait mouche d’une puissante frappe du gauche (74e). Le nouveau leader du championnat se nomme cependant Brighton, qui a dépecé Everton avec des buts signés Kaoru Mitoma, Danny Welbeck et Simon Adingra (0-3).

Dans les autres rencontres de l’après-midi, Newcastle a joué une heure en infériorité numérique à cause de l’expulsion de Fabian Schär, mais s’est imposé contre Southampton grâce à Joelinton (1-0). Nottingham Forest et Bournemouth n’ont pas su se départager et ont donc partagé les points au City Ground (1-1).

