Pronostic Wolverhampton Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Le ciel se noircit encore pour Arsenal ?

Pour sa 6e année d’affilée au sein de l’élité anglaise, Wolverhampton (11e) est reparti sur les mêmes bases que les quelques saisons précédentes, étant déjà mathématiquement sauvé à l’aube de cette fin d’exercice. Si la formation dirigée par Gary O’Neil semble avoir un potentiel gros de PL, à l’image des succès glanés face à Man City, Tottenham ou Chelsea, les Wolves peinent curieusement face à des adversaires directs et/ou moins bien classés. Cela avait été le cas à l’occasion de matchs nuls concédés face à Notthingam Forest (2-2) et Burnley (1-1), comme lors de la défaite à domicile contre West Ham lors de la J31 (1-2). Sans réellement rien jouer pour cette fin de saison, les Les Loups tenteront tout de même de jouer les troubles-fêtes puisqu’ils rencontrent les 3 formations qui se battent pour la couronne cette année (Man City, Liverpool, Arsenal).

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En moins d’une semaine, le ciel est tombé sur la tête des Gunners. En effet, les protégés de Mikel Arteta sont passés de leaders de PL à 2e en s’inclinant face à Villa (0-2), et n’ont plus la maîtrise de leur destin, avant de prendre sèchement la porte en quart de finale de Champions face au Bayern Munich, sans montrer quelconque résistance à l’Allianz Arena. Si l’on pensait qu’il avait passé un cap, Arsenal semble encore avoir payé son manque d’expérience au haut niveau, ainsi qu’un mental aussi faible que dernière, s’écroulant dans le sprint final de Premier League. Désolant, frustrant, certes, mais les Londoniens doivent s’accrocher, pour tenter de profiter d’un faux pas mancunien qui les replacerait en pôle position pour le titre. Après 3 matchs sans succès et un probable sentiment de désillusion, ce devrait tout de même être difficile de repartir, sur une pelouse où il n’est jamais simple de se déplacer. Les Gunners pourraient définitivement perdre tout espoir à l’issue de la rencontre.

► Le pari « Wolverhampton ou match nul » est coté à 3,50 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 350€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Moins de 2,5 buts » est coté à 2,05 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 185€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Wolverhampton – Arsenal :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le pronostic Wolverhampton Arsenalencore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !