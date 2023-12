Arsenal se fait peur contre Wolverhampton

Arsenal 2-1 Wolverhampton

Buts : Saka (6e) et Ødegaard (13e) pour les Gunners // Cunha (86e) pour les Wolves

Le trône reste à Londres.

Vainqueur logique face à Wolverhampton ce samedi en ouverture de la 14e journée de Premier League (2-1), Arsenal a surtout conforté sa place de leader malgré une frayeur en fin de match. Dans la lancée de son carton contre Lens il y a 72 heures, les Gunners mettent d’entrée les Wolves au supplice. Bukayo Saka accélère le jeu, combine avec Gabriel Jesus et Takehiro Tomiyasu avant de se retrouver face à José Sá qu’il ajuste du droit (1-0, 6e). Quelques minutes plus tard, Martin Ødegaard est à la conclusion d’un magnifique mouvement en une touche de balle initié par Zinchenko et dont Jesus prend encore part (2-0, 13e).

K.O. debout, Wolverhampton voit en plus son portier quitter le terrain, touché au dos (23e) et sorti juste après une nouvelle grosse opportunité pour Leandro Trossard (20e), alors que Gabriel Martinelli fait lever l’Emirates Stadium sur un gros retour défensif suivi d’un contre express qui se termine par une frappe placée sur le poteau (37e). Mais les Canonniers lèvent dangereusement le pied en seconde période et ne parviennent pas à définitivement tuer le match malgré plusieurs occasions franches (75e, 83e). Matheus Cunha flaire alors le bon coup et réduit le score d’une belle frappe enroulée du gauche (2-1, 86e). Eddie Nketiah gâche à son tour en trouvant le poteau dans la foulée (88e), et la fin de match est stressante pour les Gunners, qui tiennent malgré tout leur dixième succès de la saison.

Pas de miracle pour les Wolves cette fois.

Arsenal (4-3-3) : Raya – Tomiyasu (White, 79e), Saliba, Gabriel, Zinchenko – Rice, Ødegaard (Jorginho, 90e+3), Trossard – Saka (Kiwior, 90e+3), Jesus (Nketiah, 67e), Martinelli (Havertz, 77e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Wolverhampton (3-5-2) : Sá (Bentley, 23e) – Kilman, Dawson, Gomes – Semedo, Bellegarde (Sarabia, 63e), Traoré, Doyle (Kalajdžić, 90e+3), Bueno (Doherty, 62e) – Hwang, Cunha. Entraîneur : Gary O’Neil.

