Guardiola clarifie l'avenir de Kevin De Bruyne

Se queda.

À la veille du match amical entre Manchester City et le Celtic pour la tournée étasunienne des Citizens, Pep Guardiola était de passage en conférence de presse et en a profité pour répondre aux interrogations autour de l’avenir de Kevin De Bruyne, régulièrement cité du côté de l’Arabie saoudite. « Kevin ne va pas partir », a coupé court à une question l’entraîneur catalan, en fin de contrat avec City en juin 2025. Il y a quelques semaines, le capitaine des Diables rouges avait évoqué l’Arabie saoudite, qui continue d’essayer d’attirer les grands noms du football, à l’image de Pierre-Emerick Aubameyang ou Moussa Diaby. « À mon âge, tu dois être ouvert à tout. On parle d’énormes sommes d’argent à une période de ta carrière qui pourrait être la fin. Parfois, il faut y penser », avait avoué le Belge de 33 ans, dont le contrat se termine également à l’issue de la saison prochaine.

Lui aussi doit avoir des crédits à rembourser.

