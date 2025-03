Critiqué par Fabio Capello, Pep Guardiola lui propose un câlin

L’art de ne pas envenimer les choses.

Pep Guardiola a répondu à sa manière à Fabio Capello, lequel a vivement critiqué l’Espagnol en déclarant notamment qu’il faisait« énormément de mal au football » en raison de son « arrogance » et qu’il avait « toujours voulu être le protagoniste à Munich ou à Manchester ».

« J’écoute tout ce qu’on dit de moi, tout… a ainsi rétorqué l’entraîneur de Manchester City, en conférence de presse. Alors, faites attention ! Ce n’est pas la première fois que M. Fabio Capello dit cela, je ne suis pas assez bon pour gagner dans le foot italien… Un gros câlin à Fabio, un gros câlin ! »

Un peu d’amour bienvenu.

🚨👀 Pep Guardiola on Fabio Capello saying he “did a lot of harm to football”.

“I listen to everything that people say about me. So be careful! It's not the first time that Mr Fabio Capello said that. I'm not good enough to win Italian football…”.pic.twitter.com/0wobNIECQc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 14, 2025