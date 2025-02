Le meilleur plan de la Saint-Valentin !

<iframe loading="lazy" title="FOOTBALL LOVER, la radio de SO FOOT pour les amoureux de foot" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/4eoPQogMDk4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

So Foot présente Football Lover FM, la radio qui transforme en direct les commentaires de ses journalistes en ambiance romantique pour une Saint-Valentin sans compromis. Un tacle en bossa nova, un but en flamenco… le foot n’a jamais sonné aussi bien !

Chaque année, les fans de football se retrouvent face à un cruel dilemme : fêter la Saint-Valentin ou suivre le match de leur équipe de cœur ? Un choix impossible pour tous les passionnés du ballon rond.

So Foot, magazine de football n°1 en France, a décidé d’agir pour enfin concilier les deux, en créant Football Lover FM, la première radio qui transforme, en temps réel, les commentaires des matchs en chansons romantiques.

Les fans du sport roi pourront alors suivre le match d’une oreille, sans jamais briser l’ambiance feutrée du dîner aux chandelles.

Fini les regards noirs après une notification de but : désormais, un tacle musclé peut se raconter en bossa nova, une frappe en lucarne prendre des airs de flamenco, et un carton rouge se décliner en jazz sensuel.

Qui n’a jamais rêvé d’entendre un « penalty sifflé » chuchoté par un crooner ? Rendez-vous vendredi sur Football Lover FM pour Brest Auxerre.

Mbappé-Guardiola, est-ce que ça marcherait ?