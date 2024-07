Moussa Diaby va signer en Arabie saoudite

Alerte choix sportif en vue !

Le journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano indique qu’un accord a été trouvé pour le transfert de Moussa Diaby à Al-Ittihad. Un chèque de 60 millions d’euros aurait permis aux Saoudiens de s’attacher les services de l’ailier international français de 25 ans, qui ne sera donc resté qu’un an en Premier League dans les rangs d’Aston Villa.

Moussa Diaby to Al Ittihad, here we go! Deal verbally agreed with Aston Villa for €60m package, add-ons included.

Diaby has agreed on five year deal and now waiting for paperworks to review then sign.

↪️ As revealed today, talks ongoing also for City GK Éderson. pic.twitter.com/mesRlkaqQB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2024