POV : tu signes un nouveau joueur à Wolverhampton

Les clubs mettent de plus en plus de moyens dans les vidéos d’officialisation et Wolverhampton a mis la barre très haute pour Pedro Lima.

Dans une mise en scène prenant le point de vue d’un dirigeant du club, on attend le désormais nouveau joueur des Wolves. Quelques petits détails amusants viennent enrichir la vidéo. Par exemple, un tweet de Fabrizio Romano annonçant l’arrivée prochaine du joueur brésilien à… Chelsea. En réponse à cette « information », le personnage décide de muter le compte, avant de voir arriver le joueur pour signer un contrat. Autre détail amusant, c’est Matheus Cunha, actuel joueur de Wolverhampton et compatriote de Pedro Lima, qui joue le rôle de directeur sportif.

Agent Cunha at work 🇧🇷👔 pic.twitter.com/sG5aXVFdsZ — Wolves (@Wolves) July 2, 2024

Jeune arrière droit de 18 ans, Pedro Lima arrive donc bien en Premier League en provenance de Recife pour une indemnité estimée à 10 millions d’euros après seulement 8 matchs de seconde division brésilienne cette saison. Dans un communiqué, Matt Hobbs, le vrai directeur sportif du club, exprime sa joie : « Je suis vraiment content de pouvoir ajouter Pedro à l’équipe première. Il y avait beaucoup de compétition pour lui, mais nous travaillions sur son arrivée depuis longtemps maintenant, et il est investi à 100% dans notre projet. »

Note pour plus tard : les annonces classiques, c’est bien aussi.

