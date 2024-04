Arsenal bat Wolverhampton et passe provisoirement en tête

Wolverhampton 0-2 Arsenal

Buts : Trossard (45e) et Odegaard (90e+5)

Leader… provisoire, seulement !

En allant battre Wolverhampton sur son terrain lors de la 34e journée de Premier League, Arsenal a pris la tête du championnat avec un point d’avance sur Manchester City et trois sur Liverpool. Sauf que les Sky Blues et les Reds, concurrents directs pour le titre, ont un match supplémentaire à disputer. Il n’empêche, les Gunners ont fait le taf. Notamment grâce à un but de Leandro Trossard, inscrit en toute fin de première mi-temps : d’une frappe géniale envoyée de l’extérieur du pied, le Belge a marqué le premier but de la rencontre, et a montré le chemin à ses partenaires.

Avant ce bijou décisif, Kai Havertz aurait lui aussi pu ouvrir le score. Comme Joao Gomes, finalement frustré par David Raya. La plus grosse occasion des Wolves, qui n’ont ensuite pas trouvé la force d’égaliser et qui restent englués dans le ventre mou du classement en onzième position malgré une prestation pas si mauvaise. Mais les visiteurs ont su se montrer plus efficaces et repartent donc avec un précieux succès, qui aurait pu être plus large si Bukayo Saka s’était appliqué dans le dernier geste en fin de partie ou si José Sa ne s’était pas interposé devant Gabriel Martinelli. Martin Odegaard, lui, n’a pas tremblé pour tromper le gardien sur l’ultime action.

Suffisant pour faire oublier l’élimination en Ligue des champions ?