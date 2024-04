Le Bayern efface Arsenal et retrouve les demies

Bayern Munich 1-0 Arsenal

But : Kimmich (63e) pour le Rekordmeister

Cette fois-ci, Harry Kane n’aura pas marqué contre Arsenal. Cadenassé en première période, le duel retour à l’Allianz Arena a vu le Bayern renouer avec le dernier carré de la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2019-2020, saison ponctuée par un but de Kingsley Coman pour offrir le titre européen aux Bavarois, du côté de Lisbonne. Comme lors de ses trois derniers déplacements sur la pelouse d’un club allemand en Coupe d’Europe, Arsenal n’a rien pu faire. Réglés comme du papier à musique sur le plan défensif en première période, les Gunners n’avaient peut-être pas les armes pour faire mieux (1-0), malgré leur statut de favori d’avant la double confrontation.

Anatoly Karpov, sors de ces corps !

Le premier quart d’heure est un jeu d’échecs entre les deux formations, aucune ne parvenant à réellement se lâcher ou à contrôler les débats. La droite ligne d’un premier acte très tactique, avec un Arsenal en place, mais tendre à la finition contre un Bayern discret et bloqué dans ses intentions. Après quelques tentatives non cadrées d’un côté comme de l’autre (Kane, Martinelli), Ben White doit s’employer pour éviter que Noussair Mazraoui ne puisse conclure depuis la gauche de la surface (23e). Dans la foulée, David Raya repousse tant bien que mal une frappe enroulée de Jamal Musiala (24e). Manuel Neuer, toujours fidèle à son rôle de libero à la construction, est également « testé » par Martin Ødegaard, mais évite le corner en deux temps (29e). Trouvé en retrait par Ødegaard, Gabriel Martinelli écrase sa reprise pied gauche dans une position en or, face au but (32e). Mikel Arteta et son banc font la moue à la fin du premier acte, à la vue de leur maître à jouer, Ødegaard, se tenant le genou gauche en grimaçant.

À qui profite le Kimmich

Le début du second acte est furibard du côté du Rekordmeister, avec une double occasion qui fait raisonner les poteaux : sur un centre travaillé de Joshua Kimmich, Leon Goretzka heurte la transversale avec une tête dans le bon timing (47e). Alors que Harry Kane est en position de hors-jeu dans la surface, Raphaël Guerreiro est présent à la retombée du cuir sur la gauche de Raya, mais sa reprise puissante termine sa course en plein dans l’ancien portier de Brentford, avant de taper la base de son montant droit. Sans doute secoué à la mi-temps par les grands gestes de Thomas Tuchel, le Bayern accélère. En contre, Raphaël Guerreiro passe tout près de provoquer un but contre son camp de Gabriel (57e). Et puis, sur un centre long de Leroy Sané, Guerreiro récupère à l’opposé et recentre pour la tête plongeante de Joshua Kimmich, qui fait mouche à droite de Raya (1-0, 63e). Arsenal n’existe pas et s’enfonce sur le reculoir, contre un Bayern toujours plus haut et pressant. Heureusement pour les coéquipiers de William Saliba, Sané est imprécis sur une volée sans contrôle (66e). Dans les arrêts de jeu, Jamal Musiala écrase sa frappe, après un contre lancé par l’excellent Konrad Laimer. Arsenal termine en attaque, mais de manière désorganisée. Manuel Neuer peut taper ses meilleures génuflexions : le Bayern n’a pas encore tout à fait terminé sa saison.

Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer – Kimmich, Dier, De Ligt, Mazraoui (Kim M-j., 76e) – Laimer, Goretzka – L. Sané (Upamecano, 89e), Musiala, Guerreiro – Kane. Entraîneur : Thomas Tuchel.

Arsenal (4-3-3) : Raya – White, Gabriel, Saliba, Tomiyasu (Nketiah, 86e) – Ødegaard, Jorginho (G. Jesus, 67e), Rice – Saka, Havertz, Martinelli (Trossard, 67e). Entraîneur : Mikel Arteta.

