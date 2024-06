Kimmich pointe du doigt l’attitude du Bayern durant la pandémie du Covid-19

Instant confession.

Dans un documentaire tourné par la chaîne de télévision allemande ZDF en 2022, Joshua Kimmich est revenu sur les moments difficiles qu’il a traversés durant la pandémie du Covid-19. Alors qu’il avait décidé de ne pas se faire vacciner pour des « raisons personnelles », l’international allemand a regretté l’attitude de son club.

Joshua #Kimmich erklärt, weshalb er sich damals dann doch impfen lassen hat. Und wird sehr emotional. Er wurde dazu gedrängt, der FC Bayern München wollte ihm sein Gehalt nicht bezahlen, er hätte nicht spielen dürfen, er sagt das Vertrauensverhältnis sei kaputt. Freunde haben ihm… pic.twitter.com/ifgSEtKRWd — Manaf Hassan (@manaf12hassan) June 20, 2024

« Je me suis senti seul pendant trop longtemps, a confié le latéral droit, reconverti en milieu central. Cela fait presque sept ans que je suis au club et il n’y a pas eu beaucoup de scandales autour de moi. C’est le premier coup de frein et c’est là que j’ai vu comment le club a réagi. Je suis déçu et aussi blessé. » Pour rappel, durant la pandémie de Covid-19, le club bavarois avait pris la décision de réduire le salaire des joueurs non vaccinés et de les placer à l’isolement. Un traitement qui n’a jamais été digéré par Kimmich : « Le sentiment de confiance que j’avais envers le club auparavant a bien sûr été rompu. […] Ce n’est pas comme si la confiance pouvait être rétablie en une ou deux conversations ». L’international allemand est sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2025.

Le PSG se frotte déjà les mains.

