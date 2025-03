Nul frustrant pour le Bayern Munich, triplé gagnant pour Alassane Pléa

Et le grand bonhomme de la 26e journée de Bundesliga est…

… Alassane Pléa ! Sur le terrain du Werder Brême (douzième), le Borussia Mönchengladbach (sixième) a vu son attaquant planter un triplé pour donner la victoire à son équipe : un premier but sur penalty, un deuxième d’une volée du gauche et un troisième à la suite d’un face-à-face remporté. Devant le Français, les locaux n’ont rien pu faire malgré les réalisations de Jonathan Schmid (coup franc direct) et d’André Silva (péno lui aussi). Surtout que sur la fin, Tim Kleindienst a enfoncé le clou à la manière d’un avant-centre typique. De son côté, le Bayern Munich a attendu le dernier quart d’heure pour faire la différence par Leroy Sané (plus vif que tout le monde, et trouvé en retrait par Josip Stanišić) contre l’Union Berlin (treizième). Mais l’inexpérimenté Jonas Urbig s’est quelque peu troué et a laissé Benedict Hollerbach égaliser, le leader ratant ainsi l’occasion de prendre onze points d’avance sur le Bayer Leverkusen en tête.

La mauvaise opération de Mayence

Quant à Mayence (troisième du classement), en infériorité numérique toute la seconde période devant Fribourg (cinquième) en raison de l’expulsion de Dominik Kohr qui a fauté en tant que dernier défenseur juste avant la pause, le succès n’est également pas au rendez-vous : si Andreas Hanche-Olsen a pensé offrir les trois unités aux siens d’un coup de casque gagnant après la tête de Michael Gregoritsch qui répondait à l’ouverture du score du renard Jonathan Burkardt, Lukas Kübler a finalement remis l’église au milieu du village d’un tacle aussi précieux que rageur. Enfin, Augsbourg (neuvième) a pris le meilleur sur Wolfsburg (huitième) : en se montrant terriblement serein face aux cages, Phillip Tietz a inscrit la seule réalisation de la partie et permet à sa bande de se rapprocher intimement de son adversaire du jour.

Pour entendre le doux son d’un tremblement de filets, il faut toujours compter sur le championnat allemand.

Augsbourg 1-0 Wolfsburg

But : Tietz (53e)

Mayence 2-2 Fribourg

Buts : Burkardt (34e) et Hanche-Olsen (74e) pour Mayence // Gregoritsch (58e) et Kübler (79e) pour Fribourg

Union Berlin 1-1 Bayern Munich

Buts : Hollerbach (83e) pour l’Union Berlin // Sané (75e) pour le Bayern Munich

Werder Brême 2-4 Borussia Mönchengladbach

Buts : Schmid (38e) et Silva (45e+1 SP) pour le Werder Brême // Pléa (7eSP, 28e et 47e) et Tim Kleindienst (81e) pour le Borussia Mönchengladbach

