Thomas Tuchel fulmine après un penalty oublié sur une grossière « erreur d’enfant »

Comment dit-on « It’s a fucking disgrace » en allemand ?

Thomas Tuchel l’avait mauvaise après le match nul entre son Bayern Munich et Arsenal en quarts de finale allers de Ligue des champions (2-2). L’entraîneur allemand estime qu’un penalty grossier a été oublié pour les Bavarois à un moment crucial de la rencontre. Sur un six mètres à la 66e minute de jeu, et alors que le Bayern menait 1-2, David Raya a adressé une passe courte à Gabriel dans sa surface. Le défenseur brésilien s’est alors saisi du ballon de ses mains pour le replacer et refaire la remise en jeu. Une action atypique qu’a laissée se disputer l’arbitre, le Suédois Glenn Nyberg, mais qui aurait logiquement dû être sanctionnée d’un penalty pour une faute de main.

Arsenal fans crying for a penalty??? Bayern were actually robbed here 😳😳😳pic.twitter.com/3CYgI8lO8M — The Kop Times (@TheKopTimes8) April 9, 2024

« L’arbitre a commis une énorme erreur, a déclaré Tuchel après la rencontre. Ils posent le ballon, l’arbitre siffle et le défenseur prend le ballon avec les mains. Ce qui nous met vraiment en colère, c’est l’explication sur le terrain. Il a dit à nos joueurs que c’était une “erreur d’enfant” et qu’il ne sifflerait pas un penalty pour cela en quarts de finale de la Ligue des champions. C’est une explication horrible. Erreur d’enfant, d’adulte, peu importe : nous sommes en colère parce que c’était une décision énorme contre nous. » Les joueurs d’Arsenal estiment aussi qu’un penalty aurait dû leur être accordé dans le temps additionnel. Parti seul face à Manuel Neuer, Bukayo Saka a tenté d’éviter la sortie du gardien allemand, mais a vu son tibia heurter celui de son vis-à-vis.

La dernière action lors de Arsenal / Bayern, où Saka semble fauché par Neuer mais l'arbitre ne dit rien et siffle la fin du match 🤔 Qu'est-ce que vous en pensez❓#ARSBAY | #UCL pic.twitter.com/aDO4uenRhV — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 9, 2024

Vivement l’introduction de l’arbitrage vidéo pour régler à jamais ce genre de polémiques.

