Quelle star anglaise êtes-vous ?

Harry Kane, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Phil Foden... Les quatre meilleurs joueurs anglais du moment seront sur le terrain ce mercredi soir en quarts de finale de la Ligue des champions. L’occasion pour vous de savoir à laquelle de ces stars vous ressemblez le plus. Et si vous êtes Gareth Southgate, ça pourra vous aider à faire des choix.

Tu es Jude Bellingham. Tu es l’espoir de toute une nation, qui fait déjà briller sa patrie dans le plus grand club du monde. L’objectif est clair pour toi : tu dois remporter le Ballon d’or et aider l’Angleterre à remporter son premier titre depuis 1966. Les attentes sur tes épaules sont immenses. Mais ton talent l’est tout autant.

Tu es Phil Foden. Tu n’as pas une dégaine de mec branché, et les gens de la capitale pourraient presque te qualifier de beauf de province. Mais leur mépris ne change rien à ton talent. Tu as ces fulgurances qui changent le cours d’un match et une patte gauche terrible lorsque tu es en position de frappe. En revanche, tu aimes un peu trop la fête, et les femmes…

Tu es Harry Kane. Tu es le pilier de ton équipe. Un leader invétéré, qui a prouvé toute sa qualité à maintes reprises. Pas forcément le plus clinquant de ton groupe, tu n’en es pas moins indispensable grâce à ton efficacité. En revanche, tu as tendance à être un gros poissard et à te louper dans certains moments déterminants.

Tu es Bukayo Saka. Tu es une flèche, celui qui est devenu indiscutable dans le club de son cœur. Un talent bien identifié et un mental en acier trempé qui te poussent à prendre tes responsabilités malgré ton jeune âge. Parfois, on ne t’entend plus et tu disparais des débats, ce qu’il faudrait gommer afin de passer un cap. Et comme Harry Kane, la perspective de devenir un gros loser n’est pas à exclure.

Tu es Dele Alli. Tu es celui qui n’a jamais atteint son potentiel. L’éternel « peut mieux faire », mention « encouragements » dans son bulletin industriel. L’excuse de la jeunesse passée, tu as eu du mal à justifier tes faiblesses malgré tes capacités. Ta fragilité mentale est ton principal obstacle, mais c’est aussi pour cela que tu es attachant. Parce que tout le monde veut te voir accomplir le destin qu’on te prédisait, et surtout que tu l’as promis : tu seras là à la Coupe du monde 2026.

