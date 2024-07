Bellingham retrouvera une vieille connaissance contre les Pays-Bas

It rings a bell(ingham).

L’UEFA a annoncé ce lundi le nom des arbitres pour les demi-finales de l’Euro. Alors que le Slovène Slavko Vinčić se chargera d’Espagne-France, c’est l’Allemand Felix Zwayer qui supervisera les opérations entre les Pays-Bas et l’Angleterre. Un arbitre bien connu de Jude Bellingham, puisqu’il avait écopé d’une amende à la suite de propos tenus à l’encontre de l’officiel allemand lors de ses années à Dortmund. En 2021, Zwayer avait créé la polémique en Allemagne pour ses décisions litigieuses lors du Klassiker entre Dortmund et le Bayern Munich. Ces décisions avaient énervé Jude Bellingham, alors joueur des Noir et Jaune, qui avait écopé d’une amende de 40 000 euros pour « conduite antisportive ».

Le joueur anglais avait insinué que les décisions controversées de Felix Zwayer n’étaient pas surprenantes, faisant référence à un scandale de matchs truqués qui avait secoué l’Allemagne en 2004. Zwayer, alors arbitre de touche, avait été impliqué dans cette affaire, car il avait reçu 300 euros de la part de l’arbitre central Robert Hoyzer lors d’un match truqué de troisième division allemande. Après la sortie de Bellingham, Zwayer avait traversé une période difficile, le poussant à s’éloigner des terrains pendant quelques mois.

Que Zwayer se rassure, Bellingham n’a plus besoin de lui pour prendre des amendes.

