Leny Yoro se rapproche du Real Madrid

Un défenseur venu du Nord qui signe au Real à 18 piges, ça ne vous rappelle rien ?

Selon plusieurs médias espagnols, le Real Madrid aurait fait une offre entre 35 et 40 millions au LOSC pour s’attacher les services de Leny Yoro. Le prometteur défenseur central est cité du côté de la capitale espagnole depuis de longs mois. À 18 ans, Yoro est convoité par les plus grands clubs, dont le PSG, Liverpool ou encore Manchester United, mais c’est le vainqueur en titre de la Ligue des champions qui aurait la préférence du joueur.

Et le départ de Nacho en Arabie saoudite fin juin a accéléré les choses. Selon AS, les dirigeants de la Casa Blanca souhaiteraient désormais conclure l’opération dans la semaine, afin que le Français soit présent à la reprise ce lundi 15 juillet. Lille espérait initialement environ 60 briques pour libérer sa jeune pépite – en fin de contrat dans un an –, mais serait désormais prêt à descendre à 50, rapporte Relevo.

Pendant ce temps-là, Leny se la coule douce.

