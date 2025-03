Chelsea retourne Manchester City et rejoint le Barça en demi-finale

Buts : Baltimore (14e), Björn (38e), Ramírez (43e) pour les Blues

Le come-back est en train de devenir une nouvelle spécialité anglaise.

À l’image d’Arsenal mercredi, Chelsea devait également remonter deux buts pour espérer voir la suite de la compétition. Contrairement à l’équipe du nord de Londres, les Blues ont corrigé dès le premier acte leurs adversaires qui avaient oublié qu’il fallait jouer un match retour pour se qualifier dans le dernier carré.

Pas de round d’observation qui soit entre les deux formations anglaises. C’est Lauren James qui a allumé les premières braises dès l’entame du match du côté de Chelsea (3e), suivie de près par Nathalie Björn qui a vu sa frappe heurter le poteau de Khiara Keating quelques minutes plus tard (10e). Mais dans cette équipe de Chelsea au fort accent français depuis l’été 2024, c’est Sandie Baltimore qui a permis aux siennes d’amorcer cette remontée avec une frappe catapultée dans la lucarne citizen après le poteau trouvé par Lucy Bronze (1-0, 14e). Intenable, c’est encore Baltimore qui est à l’origine du deuxième but des protégées de Sonia Bompastor avec un corner parfaitement frappé pour Nathalie Björn (2-0, 38e).

