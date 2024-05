Du nouveau sur le banc de Chelsea

Ce n’était donc pas qu’une simple rumeur.

Comme attendu, Sonia Bompastor quitte l’Olympique lyonnais pour prendre la tête de l’équipe féminine de Chelsea. Coach de l’OL depuis 2021, la Française a eu le temps de remplie son armoire à trophées : trois championnats (2022, 2023 et 2024), deux Trophées des championnes (2022, 2023), une Coupe (2023) et une Ligue des champions (2022). En Angleterre, l’ancienne joueuse sera accompagnée de ses adjointes Camille Abily et Théo Rivrin qui la suivent.

« J’ai informé très récemment le groupe. Je voulais être concentrée sur les objectifs sportifs de l’OL jusqu’au bout, a indiqué la principale concernée, dans Le Progrès. Avec un peu de recul, c’était la bonne décision : quand je vois à quel point je suis impactée émotionnellement, ce n’était pas possible de montrer ça aux joueuses vu les grosses échéances qui nous attendaient à ce moment-là… Même si c’était devenu un secret de Polichinelle. »

À bientôt pour des retrouvailles en C1 !

