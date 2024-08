Manchester United s’offre Matthijs De Ligt et Noussair Mazraoui

Manchester United bientôt renommé Ajax United.

Ce mardi, les Red Devils ont officialisé la signature de deux joueurs du Bayern Munich, Matthijs De Ligt et Noussair Mazraoui. L’indemnité de transfert s’élève à 45 millions d’euros pour le défenseur central néerlandais et 15 millions pour le latéral marocain. Les deux joueurs vont retrouver une vieille connaissance en la personne d’Erik ten Hag, toujours prêt à recruter ses anciens poulains de l’Ajax Amsterdam (Andre Onana, Antony, Lisandro Martínez).

Welkom, Matthijs! 🤝

We are delighted to announce the signing of @MdeLigt_04 from Bayern Munich ✍️ #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) August 13, 2024