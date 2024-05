Erik ten Hag vers le Bayern ?

À quelque chose, malheur est bon.

Après le revers subi par Manchester United ce lundi soir face à Crystal Palace (4-0), Erik ten Hag est plus que jamais sur la sellette, cette lourde défaite compromettant fortement les chances des Red Devils de revoir l’Europe la saison prochaine. Ironie du sort, si le Batave, dont le contrat court jusqu’à juin 2025, se voyait démis de ses fonctions par la direction mancunienne, ce dernier aurait une porte de sortie toute trouvée au Bayern Munich, déjà assuré pour sa part de disputer la Ligue des champions la saison prochaine.

Selon les informations de Kicker, Max Eberl, directeur sportif du Rekordmeister, aurait jeté son dévolu sur Ten Hag, après avoir essuyé les refus successifs de Xabi Alonso, Julian Nagelsmann et même Pep Guardiola, dont l’entourage a « exclu » un retour sur les bords de l’Isar. Alors, certes, le technicien néerlandais n’est pas un premier choix, mais il possède tout de même quelques qualités qui séduiraient le Bayern. La première étant qu’il a entraîné la réserve du club entre 2013 et 2015, terminant consécutivement à la première et à la deuxième place du championnat. Dit autrement, il connaît déjà bien l’environnement munichois, en plus de parler couramment l’allemand, ce qui faciliterait son intégration. Au cours de ses deux saisons, Ten Hag a dirigé 72 rencontres et empoché 2,14 points en moyenne par match. La suite, on la connaît, il faut regarder du côté de l’Ajax Amsterdam pour trouver une illustration de sa confirmation au plus haut niveau.

En attendant le dénouement du feuilleton, Thomas Tuchel a, lui, toujours le cul entre deux chaises.