Action, réaction.

Après la claque reçue 5-1 à Francfort samedi, le Bayern Munich se déplace à Manchester ce mardi pour affronter des Red Devils guère plus en forme. En conférence de presse d’avant-match, Thomas Tuchel a expliqué qu’il attendait « une réaction » de la part de ses joueurs : « Nous travaillons pour remettre les joueurs sur les rails. Je pense que c’est l’un des sujets et l’un des points importants. Nous pensions être allés plus loin (dans la progression), mais nous avons dû apprendre la leçon à nos dépens le week-end dernier, avec un résultat extraordinairement négatif qui fait vraiment mal. »

Le coach allemand veut « ramener la stabilité dans l’équipe » : « Nous avons eu quelques matchs difficiles en Ligue des champions. J’attends une réaction des joueurs, je m’attends donc à ce que l’équipe obtienne un résultat demain. Il ne suffira pas d’être performant demain, car nous avons des objectifs élevés pour le reste de l’année. »

À commencer par récupérer le siège de leader à Leverkusen.

