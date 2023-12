Bournemouth torpille Manchester United

Manchester United 0-3 Bournemouth

Buts : Solanke (5e), Billing (68e) et Senesi (73e)

Les Red dévissent.

Qu’il semble bien loin le temps où Manchester United roulait sur la Premier League. Hôtes de Bournemouth, les Mancuniens ont été balayés par leurs invités à l’heure du thé ce samedi (0-3). Dans le dur en Ligue des champions mais pas encore totalement décrochés en championnat, les Red Devils manquent l’occasion de revenir, provisoirement, sur les talons de Manchester City. Bien plus inspirés et opportunistes, les Cherries s’offrent la première victoire de leur histoire sur la pelouse d’Old Trafford.

Un succès qui ne met qu’une poignée de minutes à se dessiner. Cook surgit pour récupérer dans les pieds de McTominay, traverse l’arrière-garde mancunienne et glisse une galette à Solanke qui conclue du droit (0-1, 5e). Derrière, les hommes de Ten Hag multiplient les imprécisions – trois petites frappes cadrées sur vingt tentatives malgré 69% de possession. En face, Bournemouth maîtrise son football et punit les Mancuniens au retour des vestiaires. En contre, Billing, tout juste entré en jeu et parfaitement servi par Tavernier, place sa caboche pour tromper Onana (0-2, 68e). Cinq minutes seulement avant que Senesi, lui aussi de la tête mais sur corner, ne vienne enterrer les derniers espoirs des Red Devils (0-3, 73e) et sceller la victoire historique de Cherries confortablement installés dans le ventre mou du championnat.

Où ils pourraient rapidement croiser leurs adversaires du jour.

Manchester United (4-2-3-1) : Onana – Dalot, Maguire, Shaw (Evans, 79e), Reguilon – McTominay, Amrabat – Antony (Pellistri, 79e), Fernandes, Garnacho (Rashford, 79e) – Martial (Højlund, 56e). Entraîneur : Erik Ten Hag.

Bournemouth (4-2-3-1) : Neto – Smith, Zabarnyi, Senesi, Kerkez – Cook (Rothwell, 88e), Christie – Semenyo (Billing, 58e), Kluivert (inisterra, 72e), Tavernier (Ouattara, 88e) – Solanke. Entraîneur : Antoni Iraola.

Wolverhampton 1-1 Nottingham Forest

Buts : Cunha (32e) pour les Wolves // Toffolo (14e) pour Forest

Brighton 1-1 Burnley

Buts : Adingra (77e) pour les Seagulls // Odobert (45e) pour les Clarets

Sheffield United 1-0 Brentford

But : McAtee (45e+1)