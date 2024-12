Danilo Pereira règle ses comptes avec le PSG

La rupture est difficile.

Exfiltré du PSG l’été dernier vers Al-Ittihad et l’Arabie saoudite, Danilo Pereira s’est confié pour la première fois sur son départ, dans les colonnes du Parisien. « Ça n’a pas été facile car je ne m’attendais pas à ce que le club m’écarte du groupe. Ça, c’était la sensation la plus douloureuse. Je pense que je n’ai pas mérité ce traitement. Ç’a été très dur. J’étais touché car je ne comprends pas pourquoi le club s’est comporté comme ça. Je n’ai fait de mal à personne, je voulais seulement m’entraîner normalement pendant que je cherchais la meilleure solution, a-t-il confié. Les gens au club n’ont pas donné une grosse valeur à ce que j’ai réalisé. Parfois, dire quelques mots, des paroles, c’est important. »

Un départ loin d’être facilité

La plus grosse déception pour le Portugais est venu de la complexité des négociations, les champions de France ayant refusé plusieurs offres venues d’Europe, comme Porto ou l’Atlético de Madrid. « Je n’ai pas voulu continuer dans un club où l’on ne compte pas sur moi. Quand on m’a dit : « tu ne comptes pas, tu dois chercher un autre club », c’était OK. C’est une situation qui existe dans tous les clubs. En revanche, ç’a été dur pendant qu’on négociait avec d’autres équipes. Le problème était là. On ne m’a pas du tout facilité mon départ. C’est ça qui m’a fait du mal, car j’ai vraiment de l’affection pour Paris. Je voulais poursuivre ma carrière là-bas. »

Il peut au moins se réjouir d’une chose : sa place dans le cœur des supporters du club est elle bien cimentée.

