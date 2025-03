38 matchs sans défaite à l’extérieur : le PSG égale l’AC Milan

Les Invincibles.

C’était il y a plus de deux ans, le 11 février 2023 précisément. Privé de Kylian Mbappé et Lionel Messi, le PSG de Christophe Galtier – emmené par Neymar et Hugo Ekitike – s’inclinait à Monaco (3-1). Un revers pas si anodin puisque depuis, le club de la capitale n’a plus connu le moindre revers loin de ses bases en Ligue 1 (ni en coupe de France, d’ailleurs). Soit une hallucinante série de 38 rencontres (30 victoires, 8 nuls) prolongée ce samedi soir à Geoffroy-Guichard pour égaler le record absolu en la matière, du moins dans les cinq grands championnats européens : le grand AC Milan de Fabio Capello, entre 1991 et 1993. Et un constat : depuis son arrivée, Luis Enrique n’a perdu que deux matchs face à des formations de l’Hexagone toutes compétitions confondues, à chaque fois au Parc des Princes (contre Nice en septembre 2023 et Toulouse en mai 2024).

38 - Le Paris SG n’a perdu aucun de ses 38 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (30 victoires, 8 nuls), égalant la plus longue invincibilité en déplacement dans l’histoire des 5 grands championnats européens (38 pour Milan entre 1991 et 1993). Dément. #ASSEPSG pic.twitter.com/zveGYgCKkD — OptaJean (@OptaJean) March 29, 2025

Dans le Chaudron, ce record n’aura d’abord tenu qu’à un fil en première période, avant que Gonçalo Ramos et consorts n’accélèrent et ne fassent qu’une bouchée des Verts. Un match qui est également le 49e consécutif en L1 sans le moindre revers pour Fabián Ruiz, plus longue série pour un joueur depuis la saison 1947-1948. Pour espérer dépasser Milan, il faudra attendre un peu : reporté, le prochain match des Parisiens à l’extérieur en Ligue 1 est désormais programmé le 22 avril à la Beaujoire. Un stade qui en connaît un rayon en termes de séries d’invincibilité.

49 - Plus longue invincibilité en Ligue 1 depuis 1947/48: 🆕 49 Fabian Ruiz avec le Paris SG (depuis mai 2023) 🥈 48 Marquinhos avec le Paris SG (mai 2014-mars 2016) 🥉 47 Vitinha avec le Paris SG (depuis septembre 2023) Porte-bonheur. #ASSEPSG pic.twitter.com/wcJIex7Jmh — OptaJean (@OptaJean) March 29, 2025

Il ne reste plus que sept matchs pour être à jamais les premiers invincibles de l’histoire du championnat de France.

