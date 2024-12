Cole Palmer transforme sa célébration en marque

Appelez-le Cold Palmer.

Le serial buteur de Chelsea, auteur de 11 pions et 6 passes décisives en seulement 15 matchs, s’est imposé non seulement par son talent, mais aussi grâce à une célébration désormais iconique, en mimant le frisson provoqué par le froid, la fameuse « climatisation », ou plutôt par ses éclairs de génie. Qualifié de « trop intelligent » (sur le plan footballistique, du moins) par son coach, Cole Palmer a décidé de transformer cette célébration en business : il prévoit d’en faire une marque déposée.

Un large éventail de produits dérivés

Inspiré par son ancien coéquipier de Manchester City, Morgan Rogers, à l’origine de cette célébration, Palmer l’a reprise pour la première fois face à Luton Town, fin décembre 2023. Depuis, elle est devenue une signature – et c’est le cas de le dire. L’attaquant des Blues prépare le lancement d’une série de produits dérivés sous sa nouvelle marque déposée, Cold Palmer.

Selon The Sun, cette gamme promet un assortiment plutôt aléatoire de produits : boissons alcoolisées et non alcoolisées, aliments, vêtements, jouets… mais aussi des produits plus inattendus comme des cosmétiques, des articles de rasage pour hommes, et même… des voitures ! Si Cole Palmer s’est imposé comme un joueur glacial devant le but, il ne prétend pas avoir « inventé l’eau chaude ».

Le savoir est une arme ; la propriété intellectuelle rend riche.

