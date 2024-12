Manchester United prêt à brader Rashford ?

L’ancien coach du Sporting qui roulait sur le Portugal est désormais bien loin.

Ruben Amorim se retrouve désormais en difficulté, depuis son arrivée à Manchester United. Afin de libérer de la masse salariale et faire de la place pour les prochaines fenêtres de mercato, le coach portugais est dans l’obligation de faire des choix forts. Et c’est Marcus Rashford qui pourrait notamment en faire les frais.

Un gros chantier à venir

Avec un salaire de 300 000 livres par semaine, Marcus Rashford a perdu de son influence, en attestent ses statistiques qui, depuis une saison et demie, laissent un goût d’amertume : sept buts marqués l’an dernier et quatre cette saison jusqu’ici. Il serait alors poussé vers la sortie potentiellement dès cet hiver comme le rapporte le Telegraph. De plus, il devrait être accompagné d’autres gros noms de l’équipe. Sur la liste des concernés, ManUtd News cite Casemiro, possédant le plus gros salaire du club, mais aussi Vincent Lindelöf ou encore l’ancien capitaine, Harry Maguire.

Rumeurs d’arrivée à Paris dans 3, 2, 1…

Le nouveau directeur sportif de Manchester United aura tenu seulement 5 mois