Ligue Europa : la Roma déroule devant Braga, Manchester United peut remercier Højlund

C3 avec une bonne tenue de route.

La 6e journée de Ligue Europa livrait une partie de son verdict ce jeudi en début de soirée. Avec une hiérarchie bien respectée. Alternant le bien et le médiocre depuis le début de saison, la Roma a ainsi joué les patronnes devant Braga (3-0), grâce notamment à deux buts signés de ses défenseurs Saud Abdulhamid (47e) et Mario Hermoso (90e+1). Même chose pour Manchester United à Plzeň, où, après avoir été mené pendant vingt minutes, Rasmus Højlund a remis tout le monde à l’endroit (62e et 88e) pour une victoire importante (1-2). Le carton de ce groupe de matchs est venu de Grèce, avec la gifle donnée par le PAOK à Ferencváros (5-0).

Des nuls mais du spectacle

Les succès sont beaux, les matchs nuls un peu moins. Quatre égalités sont en effet à signaler ce jeudi, avec deux 0-0 (Hoffenheim-FCSB et Olympiakos-Twente) et deux 2-2 (Malmö-Galatasaray et Ludogorets-AZ). Vainqueur de Fenerbahçe mercredi à Istanbul (2-1), l’Athletic Club reste leader du classement. Manchester United est cinquième, se plaçant dans le wagon des qualifiés pour la phase suivante. La Roma, douzième, devrait facilement conforter sa place en barrages.

Les résultats :

AS Rome 3-0 Braga

Buts : Pellegrini (10e), Abdulhamid (47e) et Hermoso (90e+1) pour la Roma

Expulsion : Matheus (68e) pour Braga

Hoffenheim 0-0 FCSB

Viktoria Plzeň 1-2 Manchester United

Buts : Vydra (48e) pour Plzeň // Højlund (62e et 88e) pour MU

Malmö 2-2 Galatasaray

Buts : Botheim (24e) et Peña (90e+2) pour Malmö // Jelert (43e) et Akgün (53e) pour Galatasaray

PAOK 5-0 Ferencváros

Buts : Taison (10e), Brandon Thomas (29e), Chalov (76e), Živković (80e, SP) et Despodov (89e) pour le PAOK

Olympiakos 0-0 Twente

Ludogorets 2-2 AZ

Buts : Chochev (60e) et Duah (63e) pour Razgrad // Ruben Van Bommel (13e) et Maikuma (19e) pour l’AZ

Manchester United prêt à brader Rashford ?